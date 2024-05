Bjelopoljac stradao u požaru

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljac Vukoman Krgović poginuo je u požaru koji je jutros zahvatio njegovu porodičnu kuću u naselju Babića brijeg, kazao je komandir bjelopoljske Službe zaštite i spašavanja Edin Kolić.

On je Televiziji Vijesti rekao da su poziv za gašenje dobili u pet sati i 40 minuta i da se radi o stambenom objektu starije gradnje.

U intervenciji je učestvovalo pet vozila sa 15 vatrogasaca.

