Beograđanin osumnjičen da je uputio prijeteće pozive

Podgorica, (MINA) – Prijetnje podgoričkom i tivatskom aerodromu, kao i hotelu u Sutomoru, upućene su sa telefonskog broja P.M. (45) iz Beograda, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su službenike Odjeljenja bezbjednosti Bar jutros obavijestili zaposleni u jednom hotelu u Sutomoru da im je upućen telefonski poziv od nepoznate osobe koje je saopštilo da će „dići u vazduh“ hotele i željezničke stanice, ne precizirajući koje.

Kako su naveli, upoznat je tužilac koji je kvalifikovao krivično djelo izazivanje panike i nereda.

„Službenici barske policije su u saradnji sa službenicima NCB Interpola Podgorica došli do saznanja da je korisnik telefonskog broja sa kojeg je upućen prijeteći poziv P.M (45) iz Beograda“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su utvrdili da su pozivi koji su jutros upućeni na telefonske brojeve aerodroma Podgorica i Tivat došli sa istog broja telefona.

Sa tim saznanjima, kako su dodali, upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji će se izjasniti o kvalifikaciji krivičnog djela.

„Aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica u odnosu na pomenuto nastaviće se putem međunarodne policijske saradnje, te će u tom kontekstu, biti preduzete odgovarajuće mjere i radnje u odnosu na P.M“, zaključili se u saopštenju.

