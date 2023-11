Bečić: Sve jedinice u sektoru bezbjednosti da djeluju sinhronizovano

Podgorica, (MINA) – Sve organizacione jedinice u sektorima bezbjednosti moraju djelovati u savršenoj sinhronizaciji, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić je razgovarao sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori Barišom Kalkavanom.

Bečić je istakao da neće biti kompromisa kada su u pitanju spoljnopolitički put Crne Gore, čvrsto pridržavanje međunarodnih obaveza, NATO partnerstvo, kao i odlučna borba protiv mafijaških i kriminalnih struktura koje narušavaju temelje društva.

On je poručio da će Crna Gora nepokolebljivo očuvati suverenitet i integritet, i iskorijeniti mafiju sa svoje teritorije.

„Da bi naša vizija postala stvarnost, sve organizacione jedinice u sektorima bezbjednosti moraju djelovati u savršenoj sinhronizaciji. Iz tog razloga, zatražena je od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) temeljna analiza svih njenih segmenata“, rekao je Bečić.

Kako je kazao, zatražena je analiza stepena ostvarenja postavljenih zadataka, kao i napretka u zakonodavnim i strategijskim inicijativama koje državu vode ka evropskim integracijama.

Bečić je, kako se navodi, insistirao na dubinskoj analizi aktivnosti Odjeljenja za unutrašnju kontrolu, uključujući detaljnu evaluaciju pravilnika o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika.

„Mora se obezbijediti da Pravilnik bude usklađen s preporukama GRECO-a, da službenici budu adekvatno obučeni za njegovu primjenu, i da Odjeljenje ima pristup neophodnim bazama podataka u realnom vremenu, a ne samo na upit uz reviziju postojećih pravila“, kazao je Bečić.

On je naglasio da je čišćenje MUP-a od svakog nedozvoljenog uticaja politike i mafijaških imperativ.

Bečić je naveo da pravilnik o kontroli imovine i živornog stila policijskih službenika postaje prioritetni zadatak.

On je istakao da su investicije iz Turske izuzetno cijenjene i od velike koristi za Crnu Goru.

„S nadom gledamo u budućnost, oslanjajući se na skoru deblokadu pravosudnog sistema, jer temelj za privlačenje dostojnih i uglednih investitora leži u pravnoj sigurnosti i zaštiti koju država pruža“, naglasio je Bečić.

Kalkavan je kazao da današnji dan obilježava značajan korak u jačanju veza između Crne Gore i Turske.

On je naveo da su postignuti važni pomaci, a da je sada došao trenutak da ta saradnja bude učvršćena formiranjem radnih grupa u ključnim sektorima, kao što su turizam, zdravstvo, poljoprivreda i obrazovanje.

„Ovaj pristup, koji uključuje institucionalizaciju naših odnosa, je dokazan model uspjeha koji Crna Gora već ima s mnogim renomiranim turskim kompanijama,” istakao je Kalkavan.

On je rekao da očekuju da će Crna Gora uskoro zauzeti mjesto koje joj priliči na međunarodnoj sceni, kao država koja je neumorno i dosljedno posvećena miru i koja ne poznaje unutrašnje sukobe.

