Bečić: Spremni da pomognemo građanima BiH koji su pretrpjeli nemjerljive gubitke

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da pomogne svim građanima Bosne i Hercegovine (BiH) koji su pretrpjeli nemjerljive gubitke i veliku materijalnu štetu usljed poplava koje su zadesile tu zemlju, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je u svoje, i ime Vlade, izrazio saučešće porodicama nastradali uslijed nezapamćenih vremenskih neprilika u BiH.

„Sa dubokom tugom primili smo vijest o tragičnom stradanju vašeg naroda i želimo da znate da na Crnu Goru možete uvijek računati“, naveo je Bečić.

On je poručio da je Crna Gora spremni da pruži nesebičnu pomoć i podršku svim građanima koji su pretrpjeli nemjerljive gubitke i veliku materijalnu štetu.

Bečić je povrijeđenima poželio brz i lak oporavak.

