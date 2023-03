Bečić: Jedan sam od rijetkih koji nikada nije lagao i izdao

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori potrebno je ujedinjenje dobrih ljudi svih vjera i nacija, poručio je kandidat Demokrata za predsjednika države Aleksa Bečić, dodajući da nije jedini koji želi biti na toj funkciji, ali je jedan od rijetkih koji nikada nije lagao i izdao.

Kako je saopšteno iz Medijskog pula Bečića, on je na konvenciji u Beranama istakao „da je ovo borba protiv jednog čovjeka“.

„Pokušao je formirati društvo u kom su tri decenije vladala pravila opšte prevare, zato ovo što mi radimo nije samo borba, ovo je revolucija protiv loših ljudi“, kazao je Bečić.

On je rekao da loši ljudi vladaju samo onda kad dobri ćute i ništa ne čine.

„Zato nam je potrebno ujedinjenje dobrih ljudi svih vjera i nacija – ta rijetka, ali tako moćna sila koja nam omogućava da ostvarimo zajedničke ciljeve“, naveo je Bečić.

On je dodao da bez dobrih ljudi, čak i najbolji planovi mogu postati najgori.

Kako je saopšteno, na optužbe predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da je hrabrio Miloševića, Bečić je odgovorio da se “njegov protivkandidat u kampanji ponaša pomalo djetinjasto“.

„Ima trenutke kada ga treba podsjetiti jer mu se, zbog serijskih poraza, desi da pomiješa godine i događaje, pa tako sam ja sa 11 godina hrabrio Miloševića, a on očigledno sa 35 u školskom dvorištu igrao “Ne ljuti se čovječe” sa Mirom Marković, “Monopol” sa Jezdom i lastike sa Dafinom Milanović“, naveo je Bečić.

On je kazao da ga razumije i ujedno sažaljeva jer, kako je rekao, nije lako izgubiti 20 izbora u 30 mjeseci.

„Zato 19. marta za Crnu Goru koja, zahvaljujući mom timu i narodnoj volji, daje dječje dodatke, veće plate, penzije, staračke naknade, naknade majkama i za novorođenčad, besplatne udžebnike“, poručio je Bečić.

On je kazao da nije jedini koji želi biti predsjednik Crne Gore, ali da je jedan od rijetkih koji nikada nije lagao, varao i izdao.

„Ne bih ni umio, sve da sam htio. Ne možete uraditi ono za šta u porodici nijeste učeni, ili negdje izvan obučavani. To ili imaš ili nemaš, to je stvar karaktera“, rekao je Bečić.

Kako je naveo, nema veće časti za jednog predsjednika nego da živi životom svog naroda i da bude u svemu sa njim.

Bečić je poručio da je takav bio i kao opozicionar, da je takav ostao i kao predsjednik Skupštine i da će takav biti i kao predsjednik Crne Gore.

„Bečić je istakao da je bio tu i kad su padale bombe i kad su nas tukli, hapsili, prebijali, progonili, otpuštali, prisluškivali i tajno snimali i kad su na nas slali partijske policajce, partijske tužioce i kriminalce, ja sam uvijek bio tu“, navodi se u saopštenju.

On je rekao da iz zemlje nije otišao ni dan, a kamoli godinama ili decenijama.

Bečić je upitao kakav bi to bio kandidat za predsjednika da nije dijelio sudbinu naroda.

„Bio sam tu i kad su nam ubili glavnog i odgovornog urednika Duška Jovanovića, i policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, i kad su pucali na novinarke Vijesti, i kad su im palili imovinu, i kad su progonili i prebijali nedužne, nikad se nisam sakrio, ni od kog pobjegao i ni sa kim od njih sarađivao“, kazao je Bečić.

