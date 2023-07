Bečić: Crna Gora treba da dobije jaku političku vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, zbog stabilnosti političkih procesa, treba da dobije političku, stabilnu vladu koja će biti zasnovana na principima Pokreta Evropa sad (PES), ocijenio je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

On je, nakon razgovora sa predsjednikom PES-a Milojkom Spajićem i funkcionerima te stranke, rekao da su na dnevnom redu bili principi koje je utvrdilo predsjedništvo PES-a.

“Prenijeli smo stav da prihvatamo principe za formiranje nove vlade. Jasno je da zbog stabilnosti političkih procesa, Crna Gora treba da dobije stabilnu, političku, reformsku vladu koja će biti zasnovana na ovim principima“, rekao je Bečić novinarima.

On je kazao da je sastanak potvrdio perfektnu saradnju PES-a i Demokratske Crne Gore.

“Mi smo i programski i generacijski bliski“, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, Demokrate su tu da nastave na konstruktivan način, i u toku pregovaračkog procesa i nakon uspješnog formiranja vlade.

Na pitanje da li je bilo priče oko podjela resora, Bečić je odgovorio da su razgovarali o principima.

„Danas su na stolu bili principi, od toga sve počinje“, dodao je Bečić.

