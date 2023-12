Adžić: Kriminalni klanovi pronašli svog džokera u novoj Vladi

Podgorica, (MINA) – Kriminalni klanovi pronašli su svog džokera u novoj Vladi i preko njega pokušavaju da zaustave obračun koji je Vlada Dritana Abazovića vodila protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je potpredsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić.

Kako je saopšteno iz GP URA, nakon namjere dijela vlasti da smijeni aktuelne čelnike bezbjednosnog sektora,Adžić je kazao da se dešava ono na šta su i upozoravali.

“Kriminalni klanovi su pronašli svog džokera u novoj Vladi i upravo preko njega pokušavaju da zaustave snažan obračun koji je Abazovićeva Vlada vodila protiv organizovanog kriminala i korupcije”, rekao je Adžić.

On je naveo da se vodi žestoka borba se smijene ljudi koji su se na dnevnom nivou obračunavali sa mafijom i koji su konačno uspostavili funkcionalan odnos između Specijalnog državnog tužilaštva, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a za šta su pohvaljeni od Evropske komisije i Stejt dipartmenta.

“To jasno pokazuje da se konci unutar Vlade vode izvan nje i to iz kriminalnih centara moći kroz džokera koji želi da zaustavi borbu za pravdu”, kaže se u saopštenju.

Kako se zaključuje, pred Demokratama je veliki test gdje će se jasno pokazati da li imaju snage da se izbore za svoja programska opredjeljenja i ispune obećanja data građanima ili će zarad smirivanja tenzija u novoj većini sve to pogaziti.

