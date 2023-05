Abazović: Rastoder umjerenom retorikom doprinosio političkim procesima

Podgorica, (MINA) – Bivši potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder ostaće upamćen kao čovjek koji je umjerenom retorikom značajno doprinosio političkim procesima u izazovnim vremenima za Crnu Goru, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je sa tugom primio vijest o smrti Rastodera.

“Pamtićemo ga kao čovjeka koji je umjerenom retorikom davao značajan doprinos političkim procesima u izazovnim vremenima za našu državu. Izražavam najdublje saučešće njegovoj porodici”, rekao je Abazović.

