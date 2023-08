Abazović: Pomoći ćemo u rješavanju stambenih potreba policajaca

Podgorica, (MINA) – Vlada će pomoći u rješavanju stambenih potreba policijskih službenika, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, tokom razgovora sa predsjednikom Sindikata Uprave policije Mladenom Šuškavčevićem, naglasio da je poboljšan materijalni status policijskih službenika jedan vid zahvalnosti za sigurnost i bezbjednost koju svi građani Crne Gore svakodnevno osjećaju.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je naveo da je bezbjednost u Crnoj Gori na zadovoljavajućem nivou.

Šuškavčević je istakao da je Sindikat nailazio samo na podršku od čelnika i članova 43. Vlade i kazao da očekuje da će od Vlade dobiti pomoć i u rješavanju stambenog pitanja zaposlenih u policiji.

„Sindikat je do sada izgradio više od 570 stanova za naše zaposlene i neće se tu zaustaviti”, poručio je Šuškavčević.

On je dodao da postoje planovi i lokacije u više crnogorskih opština, gdje bi se uz pomoć Vlade moglo uskoro početi sa radom.

„Vlada ima dobru volju da pomogne i pomoći ćemo šta god budemo mogli. Mi bismo voljeli da ljudi dobiju krov nad glavom, jer su to i zaslužili”, kazao je Abazović.

Šuškavčević je zahvalio Abazoviću i ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću na svemu što su zajedno uradili u cilju poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u policiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS