Abazović: Garant smo zaštite spoljnopolitičkog kursa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA garant je da neće doći do promjene spoljnopolitičkog kursa Crne Gore i da će se nastaviti sa nepokolebivom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručio je predsjednik te partije i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je, u sjedištu Atlantskog savjeta u Vašingtonu, razgovarao sa predsjednikom i izvršnim direktorom Nacionalne fonda za demokratiju Dejmonom Vilsonom.

„Vlada na čijem sam čelu pokušaće da riješi političku krizu u kojoj je Crna Gora posljednjih skoro deceniju, a koja je prouzrokovala duboku polarizaciju društva”, naglasio je Abazović.

Abazović je naveo da je, bez obzira na dva politička pola u državi koja su, kako je rekao, vremenom ogrezla u korupciju i nacionalizam ili izgradnju bliskih veza sa Moskvom, njegova politička grupacije garant da neće doći do promjene spoljnopolitičkog kursa zemlje i da će se nastaviti sa nepokolebivom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala.

