Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u gostima italijanski Trento 85:64, u utakmici trećeg kola A grupe Eurokupa.

To je prvi trijumf podgoričkog tim, nakon dva startna poraza na otvaranju evropske sezone.

Crnogorski tim od početka utakmice bio je u vođstvu i trijumf nijednog trenutka nije bila upitan.

Budućnost je do pobjede, treće uzastopne u duelima sa Trentom, vodio Jogi Ferel sa 21 poenom.

Istakao se i Nikola Tanasković sa 13, dok je Mekinli Rajt meč završio sa deset poena.

Debitovao je i povratnik u Budućnost, Alen Omić, sa po četiri poena i skoka.

Kod Trenta najefikasniji je bio Majls Kejl sa 13 poena.

