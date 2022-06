Lalošević otvorio juniorsko prvenstvo Balkana

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, otvorio je danas atletsko prvenstvo Balkana u konkurenciji mlađih juniora, poručujući da će Ministarstvo uvijek prepoznati i podržati programske aktivnosti Atletskog saveza.

Na prvenstvu u Baru učestvuju takmičari iz 16 država.

Lalošević je kazao da je duga tradicija kraljice sportova u Crnoj Gori snažan povod za kontinuiranu podršku Ministarstva sporta i mladih.

“Programske aktivnosti Atletskog saveza, uvijek će biti prepoznate i podržane od naše strane, a ne izostaju ni stipendije najboljim crnogorskim atletičarima koji postižu sjajne rezultate”, kazao je Lalošević, saopšteno je iz Ministarstva.

On je rekao da će, cijeneći značajnu sportsku baštinu koju ima Crna Gora, Ministarstvo sporta i mladih, kao i do sada, uvijek pokzivati otvorenost za sve napore Atletskog saveza.

“A sve u cilju unapredjivanja arletike i doprinosa u postizanju konkurentnih rezultata na značajnim svjetskim takmičenjima”, poručio je Lalošević.

Iz Ministarstva su istakli da se prvi put odvija saorganizacija saveza Srbije i Crne Gore na tom polju, a koju je Lalošević pozdravio.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS