Jadran i Primorac u finalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca plasirali su se u finale prvenstva Crne Gore.

Jadran je večeras u Kotoru, u revanš meču, pobijedio Kataro 15:9 i sa dva trijumfa izborio nastavak takmičenja.

Jadran je prvi duel u Herceg Novom dobio 20:3.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Uroš Vučurović i Lazar Vukićević sa po tri gola.

Isti učinak u kotorskom timu imao je Dušan Milaš.

Primorac je u revanš meču, kao gost, slavio protiv Budve 16:8.

Prvi duel u Kotoru dobio je 19:10.

Najefikasniji u pobjednićkom timu bio je Filip Gardašević sa pet, dok je Srđan Janović postigao četiri gola.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS