Ibru zlatna i bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Klub košarkaša u kolicima Ibar iz Rožaja gostovanje u Ohridu završio je sa dva odličja – zlatnim i bronzanim.

Na prvom turniru slavio je protiv niškog Naisa i HOUP sporta iz Skoplja i osvojio šampionski trofej.

Boljeg rezultata na drugom turniru rožajski tim koštao je poraz od Levskog iz Sofije u polufinalu.

Trofej je osvojio Nais, koji je u finalnom duelu bio uspješniji od bugarskog sastava.

Bronzane medalje pripale su Ibru i HOUP sportu.

Turnir je odigran u dvorani Biljanini izvori.

Dres Ibra u Ohridu nosili su Mersad Murić, Nedžad Pepić, Senad Husović, Jasminko Nokić, Nikola Mišurović, Andrej Šibalić, Radmilo Baranin, Danilo Gojković i Vladan Nikolić.

