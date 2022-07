Neriješeno u Bijelom Polju, pobjede Jezera i Petrovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske osvojili su samo bod, dok su Jezero i Petrovac ostvarili pobjede na startu nove sezone Meridianbet Prve crnogorske lige.

Sutjeska, koja brani trofej, igrala je u Bijelom Polju protiv Jedinstva neriješeno 1:1.

Nikšićki tim poveo je golom Srđana Krstovića u 33. minutu. Izjednačio je i postavio konačan rezultat Mirza Idrizović u 43. minutu iz jedanaesterca.

Priliku da se upiše u strijelce imao je i Miloš Drinčić u 32. minutu, ali nije realizovao jedanaesterac, odnosno njegov šut zaustavio je golman Jedinstva Sergej Joksimović.

Jezero je Beranama slavilo protiv pljevaljskog Rudara 3:1.

Plavski tim do tri boda vodili su Aldin Adžović u 10. i Armin Bošnjak golovima u 35. iz jedanaesterca i 61. minutu.

Strijelac za Rudar bio je Danin Talović u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Petrovac je u Kotoru trijumfovao u duelu sa tivatskim Arsenalom 2:0.

Dvostruki strijelac bio je Mamadu Mendi u 41. i 58. minutu.

Za sjutra u 21 sat zakazan je duel Mornara i Dečića u Baru.

Utakmica između Iskre i Budućnosti odgođena je zbog obaveza podgoričkog tima u Ligi konferencija.

