Crna Gora sa Luksemburgom, Sjevernom Makedonijom i Moldavijom

Podgorica, (MINA) – Teniska reprezentacija Crne Gore na turniru treće grupe Evropske zone Dejvis kupa u Ulcinju igraće u B grupi sa Luksemburgom, Sjevernom Makedonijom i Moldavijom, odlučeno je danas žrijebom.

U grupi A rivali će biti Kipar, Gruzija, Jermenija i Lihtenštajn.

Crnogorski teniseri u prvom kolu, sjutra u deset sati, igraće protiv Moldavije.

U drugu svjetsku grupu plasiaraće se tri ekipe.

Pobjednici grupa izboriće direktan plasman u viši rang, dok će dvije drugoplasirane ekipe u subotu igrati plej- of za viši rang.

U niži rang takmičenja ispašće dvije ekipe.

Crnogorski tim koji vodi selektor Aleksandar Tomić igraće u sastavu Rezart Cungu, Petar Jovanović, Matija Samardžić, Danilo Raičević i Aleksa Krivokapić.

