COK donirao tekbol sto srednjoj školi u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Donacijom Srednjoj mješovitoj školi Braća Selić u Kolašinu nastavljen je prijekat Tekbol u školama, u okviru kojeg će svih 19 srednjih škola na sjeveru države dobiti opremu za taj sport, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da su tekbol stolove do sada dobile srednje škole u Beranama, Plavu i Pljevljima, kao i da je donaciju za Kolašin obezbijedio Crnogorski olimpijski komitet (COK).

COK se tako priključio akciji koju su prethodno podržali i Ministarstvo sporta i mladih, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i IDEA-CG, a kroz koju će svaka srednja škola na sjeveru zemlje dobiti Teqball sto.

Krovna asocijacija crnogorskog sporta, pored ekbol opreme, školi je donirala i lopte i dresove za košarku, odbojku, rukomet i fudbal.

Predsjednik COK-a Dušan Simonović kazao je da je to sjajna akcija i sjajan primjer za druge.

“Primjer kako se može pomoći sa svoje strane, kako bismo sportove, sport uopšte, olimpijski pokret i olimpijske vrijednosti, ispratili i predstavili na pravi način”, rekao je Simonović.

Značajan doprinos akciji dala je i Opština Kolašin, pa su, osim za srednju školu, u taj grad stigla još dva tekbol stola.

“Opština Kolašin je iskoristila tu priliku da obezbijedi još dva stola, tako da sad u Kolašinu imamo tri koja će biti na raspolaganju našim najmlađim sugrađanima”, Kazao je predjednik Opštine Kolašin, Petko Bakić.

Direktorica SMŠ Braća Selić, Ana Šćepanović Golubović, kazala je da ta donacija za školu ima izuzetan značaj.

“Kao što se vidjelo na promociji povodom donacije, oduševljenje učenika i nastavnog kadra je na zavidnom nivou. Svaka donacija školi, u vremenu kada nemamo svoju fiskulturnu salu, je od izuzetnog značaja.”, saopštila je direktorica SMŠ Braća Selić, kazala je Šćepanović Golubović.

Donacije srednjim školama biće nastavljene već sljedeće sedmice, kada će tekbol opremu dobiti Srednja medicinska škola “Dr Branko Zogović”, Srednja stručna škola “Vukadin Vukadinović” u Beranama i SMŠ Petnjica u Petnjici.

