Vlada stavila van snage zaključke o selidbi MONSTAT-a i Privrednog suda

Podgorica, (MINA) – Vlada je stavila van snage zaključke o rješavanju smještaja Uprave za statistiku (MONSTAT) i Privrednog suda Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Vlade, riječ je o zaključcima sa sjednice od 30. juna kojima je bila predviđena mogućnost rješavanja smještaja Monstata i Privrednog suda.

“U diskusiji je naglašeno da će se u narednom periodu, nakon širih konsultacija, iznaći adekvatno rješenje za smještaj svih institucija koje su bile obuhvaćene ovim zaključcima”, navodi se u saopštenju.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 5. decembra prošle do 23. juna ove godine.

Tim dokumentom je obuhvaćeno pet izvještaja o napadima na novinare i njihovu imovinu, kojima su date preporuke nadležnim organima.

Kako se navodi, obuhvaćeni su izvještaj o izazivanju opšte opasnosti na štetu Nezavisnog dnevnika Vijesti ove godine, izvještaj o prijetnjama novinarki Radio-televizije Crne Gore Ani Popović prošle godine i dopune izvještaja o napadima na novinare Sinišu Lukovića, Nebojšu Šofranca i Seada Sadikovića.

Dodaje se da je dio izvještaj i analiza tabele podataka o slučajevima napada na novinare i medije koju je Komisiji dostavilo tužilaštvo, sa podacima zaključno sa 31. decembrom prošle godine.

“Prilikom izrade analize uzeti su u obzir i slučajevi o kojima Tužilaštvo nije dostavilo podatke, a koje je Komisija evidentirala u svom radu”, navodi se u saopštenju.

Komisija je konstatovala da se Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) do kraja izvještajnog perioda nije izjasnilo o preporukama iz njenog decembarskog izvještaja, uključujući one o istrazi ubistva Duška Jovanovića, kao i da su, na osnovu saznanja iz medija, saslušana dva predložena bivša funkcionera tužilaštva i policije, ali nije jasno da li im je nuđeno ispitivanje na poligrafu, kao što je preporučila Komisija.

“Izvještaj sadrži i preporuke za postupanje nadležnih organa i institucija, u cilju utvrđivanja činjenica o napadima, preispitivanja bezbijednosti najugroženijih novinara i medija, postojanja eventualne odgovornost za nastupanje zastarjelosti u određenim slučajevima, sprovođenja određenih istražnih radnji, kao i dostavljanju dokumentacije od VDT-a”, rekli su iz Vlade.

U diskusiji je, kako se dodaje, naglašeno da Vlada osuđuje sve napade na novinare i pruža bezrezervnu podršku slobodi medija i novinara istraživača da nastave da profesionalno i transparentno iznose svoja saznanja, u kontekstu zaštite javnog interesa.

Usvojena je informacija o odlaganju roka za usvajanje stambene politike Crne Gore do 2034. godine i programa socijalnog stanovanja 2023-2026.

Iz Vlade su rekli da je definisani rok za usvajanje stambene politike četvrti kvartal ove godine, a budući da se taj strateški dokument oslanja prevashodno na zvanične statističke podatke, posebno podatke popisa stanovništva, rok se pomjera na treći kvartal 2024. godine.

Kako je naglašeno u diskusiji, izrada se odlaže do trenutka objavljivanja preliminarnih podataka popisa stanovništva, koji je planiran za novembar tekuće godine, a očekivanje je da preliminarni podaci popisa budu objavljeni početkom 2024. godine.

Iz Vlade su rekli da je napomenuto da je i prethodni strateški dokument počivao na preliminarnim podacima popisa stanovništva 2011. godine, i da ne bi bilo svrsishodno usvajati novi strateški dokument na bazi istih popisnih podataka.

“U diskusiji je zaključeno da obezbjeđenje adekvatnog stanovanja predstavlja jedan od ključnih činilaca životnog standarda i kvaliteta života, a istovremeno je važan pokretač privrednog i društvenog razvoja”, kazali su iz Vlade.

