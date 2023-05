Vajs: EU čvrsto stoji uz Crnu Goru na njenom evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) čvrsto stoji uz Crnu Goru kako bi ona dovršila evropski put, ali je za to potrebna proevropska i stabilna većina, poručio je poslanik Evropskog parlamenta (EP) Tomas Vajs.

On je na konferenciji za novinare u Podgorici, na kojoj je govorio i lider Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović, rekao da je došao da podrži Crnu Goru na njenom putu ka EU.

“Cijela EU čvrsto stoji uz Crnu Goru kako bi ona dovršila svoj evropski put, ali nam je za to potrebna proevropska, stabilna većina ovdje u Crnoj Gori. Prvi korak ka tome je uspjeh na predstojećim izborima”, kazao je Vajs.

On je, kako je saopšteno iz GP URA, rekao da postoje partije koje se deklarativno zalažu za evropske integracije, a postoje i one koje su pokazale da su spremne da preduzimaju neophodne korake kako bi Crna Gora bila spremna za pridruživanje EU, naročito u pogledu vladavine prava.

Prema riječima Vajsa, uzalud jedna država ima odlične zakone, ako nema vlast koja će te zakone da sprovodi i konkretne akcije.

On je kazao da zato podržava URA-u i njenu borbu protiv organizovanog kriminala, jer je to preduslov za dalji napredak Crne Gore.

“Čekamo Crnu Goru da se pridruži EU i ujedinimo snage na tom putu”, naveo je Vajs.

On je rekao da je došao prvenstveno da podrži URA-u na predstojećim parlamentarnim izborima.

“I da pokažem poštovanje za sve ono što je URA do sada uradila, ne samo u korist države, već i u korist evropskog puta”, naveo je Vajs.

Prema njegovim riječima, vođenje države u pogodnim uslovima je i dalje posao, ali nije tako težak posao.

“URA je uspješno vodila državu u polarizovanom ambijentu, u energetskoj krizi, i radila je uspješno i na ekonomskom osnaživanju države”, smatra Vajs.

Abazović je kazao da su u GP URA izuzetno ponosni na saradnju sa Zelenima Evrope, kao i da njihov poslanički klub unutar EP intenzivno pomaže Crnoj Gori na njenom putu ka EU.

“Cilj i ove Vlade, a želim da to bude cilj i naredne, je promocija zelenih politika i nastavak brendiranja Crne Gore kao ekološke države i zelene destinacije“, naveo je Abazović.

On je istakao da je borba za životnu sredinu i bolji standard nerazdvojiva od borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbe za pravnu državu.

“Imamo podršku za transformaciju i profesionalizaciju institucija naše države”, rekao je Abazović.

On je naveo da cilj GP URA, kao i koalicije Hrabro se broji, ostaje u potpunosti nepromjenjljiv, a to je da sljedeća vlada koja bude sastavljena nakon izbora 11. juna Crnu Goru uvede u EU.

Abazović je dodao da je njihov cilj da završe sve ono što se od države traži i ispune obaveze na evropskom putu.

“Vjerujemo da ćemo, uz podršku naših partnera, biti nagrađeni za sve ono što Crna Gora radi u ovom trenutku kao zemlja koja je u spoljnoj politici u potpunosti kompatibilna sa EU”, kazao je Abazović.

