Utvrđena zbirna izborna lista za predsjednika i potpredsjednike DPS-a

Podgorica, (MINA) – Kandidature za predsjednika i potpredsjednike Demokratske partije socijalista (DPS) prihvaćene su i utvrđena je zbirna izborna lista, saopšteno je iz te stranke.

Kandidat za lidera DPS-a je aktuelni vršilac dužnosti predsjednika partije Danijel Živković, a za potpredsjednike kandidaturu su predali Ivan Vuković, Jevto Eraković, Abaz Dizdarević, Dušan Raičević, Elvir Zvrko i Aleksandra Vuković Kuč.

Iz DPS su rekli da su, na osnovu odluke Glavnog odbora da se u skladu sa utvrđenom procedurom i onim što predstavlja demokratski standard sprovedu neposredni partijski izbori, u četvrtak u stranačkim prostorijama podnijete kandidature za predsjednika i potpredsjednike partije.

Kako su naveli, nakon formalnog utvrđivanja ispunjenosti neophodnih pretpostavki, sve kandidature su prihvaćene i utvrđena je zbirna izborna lista.

“Svim kandidatima želimo uspješno predstavljanje, a članovima DPS-a da neposrednim glasanjem i učešćem u ovom procesu budu dio pozitivne promjene u političkoj kulturi Crne Gore i da zajednički pokažemo da možemo bolje”, kaže se u saopštenju.

