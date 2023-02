Što prije izabrati sudije i srediti unutrašnje stanje u državi

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda i sređivanje unutrašnjeg stanja u državi prvi je korak ka rješavanju institucionalne krize, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je ocijenio da su institucije u Crnoj Gori blokirane i da građani ne mogu da ostvare osnovna prava.

„Ovakva situacija vodi državu u stanje potpune nestabilnosti i stvara osjećaj nesigunosti“, naveo je Živković na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da zato svi moraju pokazati veću odgovornost kako bi vratili institucionalni red u sistem.

„DPS insistira na tome da se što prije izaberu sudije Ustavnog suda i krene u sređivanje unutrašnjeg stanja u državi. To je prvi korak ka rješavanju institucionalne krize“, kazao je Živković.

On je naveo da vjeruje da će se nakon vanrednih parlamentarnih izbora obezbijediti nastavak evropskog puta i stabilan ekonomski razvoj.

