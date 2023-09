Status civilne žrtve rata da dobiju sve žrtve rata dvedesetih

Podgorica, (MINA) – Status civilne žrtve rata treba da dobiju sve civilne žrtve ratova devedesetih koje žive u Crnoj Gori, rekli u iz Akcije za ljudska prava (HRA), dodajući da je neopravdano njihovo razdvajanje po osnovu etničkog porijekla i vjeroispovijesti.

HRA je danas obavijestila predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića o diskriminatornoj prirodi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koji je Skupština Crne Gore usvojila 8. maja i kojim je, kako su naveli, selektivno propisan institut „civilne žrtve rata”.

“Predsjednik je juče održao sastanak sa predstavnicima porodica stradalih u bombardovanju Murina 1999. godine na kome je istakao da će se svojim autoritetom založiti da se predlog izmjena tog zakona, u najkraćem roku, ponovo stavi u skupštinsku proceduru”, rekli su iz HRA.

Oni su podsjetili da je taj zakonski tekst izglasan, ali da ga prethodni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije potpisao, pa su istekli rokovi za njegovo usvajanje.

“Predlog definicije instituta civilne žrtve rata usvojen je na inicijativu poslanika Demokrata Moma Koprivice i njime se neopravdano isključuje dio civilnih žrtava iz ratova devedesetih od prava na obeštećenje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, propisano je da se civilnim žrtvama rata smatraju samo žrtve oružanog sukoba sa NATO u Crnoj Gori, odnosno žrtve i porodice žrtava u Murinu, a ne i ostale porodice civilnih žrtava iz Crne Gore koje su stradale od posljedica oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

“Poput otetih putnika iz voza u stanici Štrpci ili porodica deportovanih bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje žive u Crnoj Gori”, precizirali su iz HRA.

Oni su ocijenili da propisivanje statusa civilne žrtve rata mora biti jedan od prioriteta, dodajući da ih ohrabruje stav Milatovića koji takođe zastupa to stanovište.

“Međutim, neophodno je i jedino ispravno da taj status dobiju sve civilne žrtve ratova devedesetih koje žive u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, svi su oni podjednako važni građani Crne Gore, koji moraju biti jednaki pred zakonom.

“Neopravdano je njihovo razdvajanje po osnovu etničkog porijekla i vjeroispovijesti”, zaključili su iz HRA.

