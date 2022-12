Stabilnost preduslov za evropsku budućnost regiona

Tirana, (MINA) – Stabilnost je preduslov za napredak društva i evropsku budućnost regiona, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i predsjedavajuće Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je razgovarao sa Cvijanović na marginama sastanka samita Evropska unija-Zapadni Balkan u Tirani.

Đukanović je, kako se navodi, istakao da se u Crnoj Gori sa prijateljstvom i poštovanjem gleda na sadašnjost i budućnost međudržavnih odnosa, na temeljima zajedničkih strateških ciljeva.

“Želimo evropsku budućnost za naše države i narode”, poručio je on, pozdravljajući obnovljeni entuzijazam EU, što je, kako je naveo, potvrdio i današnji samit u Tirani.

Cvijanović je, kako se dodaje, visoko ocijenila odnose dvije države u bilateralnoj ravni.

“I u kontekstu integracije u EU i upućenosti jednih na druge kroz razmjenu iskustava i rezultate koje je Crna Gora ostvarila na evropskom putu”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je zajednički ukazano na značaj dobrosusjedskih odnosa naročito na njihovu perspektivu na polju ekonomije, izgradnju infrastrukture i bolje saobraćajne povezanosti.

Kako je saopšteno, razgovarano je i o prilikama za saradnju u energetici, vodoprivredi i daljem turističkom povezivanju.

“Sagovornici su razmijenili informacije i o unutrašnjim prilikama u zemljama, cijeneći da je stabilnost preduslov za napredak društva i evropsku budućnost regiona”, zaključuje se u saopštenju.

