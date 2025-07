Danas uključivanje dalekovoda 35 kV Gradiošnica–Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dalekovod 35 kV Gradiošnica-Tivat biće uključen danas između 11 i 12 sati, čime će tokom turističke sezone biti podignut nivo kvaliteta napajanja korisnika na području Tivta, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su rekli da od 2015. godine kada je, usljed ugroženosti trase dalekovoda zbog nelegalne gradnje, odnosno izgradnje nelegalnih objekata, po nalogu Elektorenergetske inspekcije isključen dalekovod 35 kV Gradiošnica-Tivat-Opatovo, dvostruki kablovski vodovi položeni u jednom rovu Tivat 1 i Tivat 3 na dionici TS 110/35 kV Tivat – TS 35/10 kV Tivat su predstavljali jedinu vezu za snabdijevanje korisnika sa trafostanice 35/10 kV Tivat.

„Upravljanje i održavanje tih kablovskih vodova je predstavljalo veliki problem za CEDIS, jer pored njihove starosti i opterećenosti, nesavjesni izvođači radova su djelovanjem građevinskih mašina u dijelu trase gdje su položeni, nebrojeno puta ugrozili sigurno i pouzdano snabdijevanje korinika na teritoriji opštine Tivat“, navodi se u saopštenju.

Zbog velikog broja mehaničkih oštećenja kablova i potrebe saniranja kvarova, kako se dodaje, ekipe Sektora za održavanje 20 kV i 35 kV su instalirale brojne kablovske spojnice, ali na ovaj način, ostavljene su trajne posledice na izolacionu sposobnost višestruko oštećenih kablova, čime je ugrožena njihova pouzdanost.

„Posebno ističemo veliki napor koji su uložile službe Sektora za održavanje 20 kV i 35 kV, koje su od završetka prethodne turističke sezone bile aktivno uključene u niz aktivnosti, a naročito u stavljanje u pogon isključenog dalekovoda. Oni su operativnim djelovanjem na montaži stubova i opreme na 18 stubnih mjesta, instalacijom provodnika na trasi, zamjenom neophodne opreme u pripadajućim ćelijama priključenja dalekovoda, pripremili radove da se uz nalog elektroenergetske inspekcije ovaj dalekovod stavi pod napon na korist svih na početku ljetnje turističke sezone“, rekli su iz CEDIS-a.

Procjena investicione vrijednosti materijala, opreme i radova na adaptaciji ovog dalekovoda premašuje 400 hiljada EUR.

„U narednom periodu, nakon završetka turističke sezone, CEDIS će investicijom od preko 150 hiljada EUR, modernizovati taj dalekovod ugradnjom kompozitnog provodnika većeg kapaciteta, čime bi se do izgradnje novih elektroenergetskih objekta korisnicima elektrodistributivnog sistema poboljšao kvalitet snabdijevanja, posebno u toku trajanja turističke sezone. Ove radove će izvoditi Sektor za održavanje 20 kV i 35 kV“, zaključili su iz CEDIS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS