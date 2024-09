Programom stipendija do jačanja ljudskih resursa za istraživanje

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas usvojila program stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja u Crnoj Gori, vrijedan 1,5 miliona EUR, a čiji je cilj jačanje ljudskih resursa za istraživanje i inovacije i proširenje baze istraživača.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, ciljevi tog programa su i zadržavanje i privlačenje mladih u Crnoj Gori, razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora, podsticanje konkurentnosti tih sektora i internacionalizacija naučnoistraživačkog rada.

Navodi se da je vrijednost programa 1,5 miliona EUR, za period od ove do 2027. godine.

Iz Vlade su kazali da se stipendija dodjeljuje na period do tri godine.

“Korisnici ovog programa mogu biti studenti doktorskih studija na crnogorskim univerzitetima, koji imaju crnogorsko državljanstvo ili stalni boravak u Crnoj Gori, a koji imaju do 40 godina života i imaju minimalnu prosječnu ocjenu 8 zasebno na svim nivoima studija na kojima su stekli 300 ECTS”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i program istraživačkih grantova za podsticanje izvrsnosti.

Taj program, kako su kazali, predstavlja značajnu priliku za crnogorske istraživače da sprovode vrhunska istraživanja, ostvare sinergiju na nacionalnom nivou, sarađuju internacionalno i doprinose socio-ekonomskom razvoju države.

“Glavni cilj programa, koji se očekuje nakon kontinuiranog sprovođenja istog, je podizanje kapaciteta naučnoistraživačkih ustanova/timova u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da bi tako bila ojačana kvalitetna i održiva partnerstva na nacionalnom i međunarodnom nivou i podsticana izvrsnost, čime se doprinosi razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti crnogorske nauke na međunarodnom nivou.

Program se, kako se navodi, oslanja na prioritete naučnoistraživačke djelatnosti utvrđene Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti za naredne četiri godine.

Ukupna vrijednost programa je 2,1 milion EUR za period od 2024. do 2027. godine, a iznos pojedničanog granta može biti od 200 do 350 hiljada EUR po projektu, za tri do četiri istraživačke godine.

Navodi se da su korisnici u obavezi da obezbijede najmanje deset od ukupne vrijednosti projekta iz sopstvenih sredstava, kao udio u sufinansiranju projekta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS