Preduzete mjere i radnje u vezi objavljenog audio snimka

Podgorica, (MINA) – Uprava policije preduzima mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti i eventualne odgovornosti policijskog službenika povodom sadržaja objavljenog audio snimka, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Građanski aktivisa Aleksandar Zeković, napisao je na Tviteru da su on i Svetlana Pajović na email adrese primili audio zapise koji ukazuju na osnovanu sumnja da lice koje govori,a tvrdi se da je to navodno policijski službenik Petar Knežević, počinio krivično djelo.

Zeković je kazao da su odmah obavijestili Vrhovnog državnog tužioca i druge adrese u zemlji.

Iz MUP-a su kazali da je direktor Uprave policije Zoran Brđanin obavijestio ministra Filipa Adžića o radnjama koje se sprovode, a čiji je fokus na identifikaciji i rasvjetljavanju činjenica i okolnosti sadržaja audio snimka navodnog govora policijskog službenika Petra Kneževića.

“S tim u vezi, uključiće se i Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije, a u zavisnosti od ishoda ovih radnji, sprovešće se i odgovarajući postupci propisani Zakonom u odnosu na odgovornost policijskog službenika”, poručili su iz MUP-a.

