Ozbiljno će razmotriti mogućnosti za razvoj telekomunikacione kompanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade želi da ozbiljno razmotri potencijalne mogućnost za razvoj telekomunikacione kompanije koja bi bila jaka potpora energetskom sektoru, rekao je premijer Dritan Abazović.

Iz Vlade su saopštili da je danas održan incijalni sastanak oko osnivanja telekomunikacione državne kompanije sa članovima radne grupe koju je Vlada zadužila da razmotri potencijalne mogućnosti razvoja državne telekomunikacione kompanije.

Navodi se da su članovi radne grupe Abazovića upoznali sa telekomunikacionom infrastrukturom koja se nalazi u vlasništvu državnih kompanija.

„Dogovoreno je da predstavnici radne grupe posjete zemlje regiona u kojima je na sličan način došlo do razvoja državnih telekomunikacionih kompanija“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, postignut je i dogovor da se sljedeće sedmice održi sastanak sa rukovodiocima državnih kompanija koje posjeduju telekomunikacione mreže.

„Abazović naveo je da želja Vlade da ozbiljno razmotri potencijalne mogućnost za razvoj telekomunikacione kompanije koja bi bila jaka potpora energetskom sektoru u smislu realizacije njihovih aktivnosti po pitanju upravljanja i kontrole, a koja bi se širila ka svim ostalim korisnicima“, zaključuje se u saopštenju.

