Neizvjesnost nije u interesu crnogorskih građana

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) pozvale su sve lidere u Crnoj Gori da rade na uspostavljanju efikasne vlasti, što je brže moguće, i poručile da je neophodan oprez zbog ruskih malignih napora.

Iz Stejt departmenta su, komentarišući za Glas Amerike aktuelnu političku i institucionalnu krizu u Crnoj Gori, uključujući i nefunkcionisanje Ustavnog suda, naveli da Crna Gora sama odlučuje o tome kako će vlada i sudovi biti konstituisani, ali da “dok neizvjesnost traje – to ne služi interesima crnogorskih građana”.

Na pitanje da li bi SAD podržale vladu u kojoj bi bio Demokratski front, iz Stejt departmenta su kazali da taj politički blok nije pokazao liderstvo u usvajanju ključnih reformi potrebnih za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji i da nastavlja da odbija da javno osudi rusku ilegalnu agresiju na Ukrajinu.

Oni nijesu željeli da komentarišu nedavnu akciju crnogorskih vlasti koja je rezultirala hapšenjem dvojice crnogorskih državljana, protjerivanjem šest ruskih diplomata, kao i zabranom ulaska za 28 stranaca.

“Nije iznenađujuće što se maligni napori Ruske Federacije mogu otkriti bilo gdje – takvi napori štete interesima građana u velikom broju zemalja i zahtijevaju stalni oprez”, zaključuje se u reagovanju Stejt departmenta.

