Naredna dva dana obustave saobraćaja na putu Pljevlja – Prijepolje

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Pljevlja – Prijepolje naredna dva dana će biti obustavljan po nekoliko sati, zbog radova u naselju Brodarevo, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će saobraćaj, kako je obaviještena granična policija, biti obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati.

“Za izlaz iz Crne Gore u navedenim terminima koristiti Granični prelaz Ranče”, naveli su iz Uprave policije na Tviteru /Twitter/.

