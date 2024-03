Najmanje 60 ubijenih u napadu kod Moskve

Moskva, (MINA) – Najmanje 60 ljudi ubijeno je u napadu u petak uveče u koncertnoj dvorani Krokus siti hol na sjeverozapadu Moskve.

Ruski zvaničnici navode da je još više od 100 ljudi ranjeno, neki od njih i dalje su u teškom stanju.

Podsjetimo, najmanje tri maskirane osobe pucale su po ljudima u koncertnoj dvorani i u tržnom centru, koji je i zapaljen, a gašenje je trajalo satima.

Islamska država tvrdi da je izvela napad i da su napadači pobjegli.

Ruski mediji, s druge strane, tvrde da su u pitanju traženi ljudi porijeklom iz Ingušetije.

Islamska država je i tokom proteklih godina odgovorna za terorističke napade u više država, a BBC podsjeća da je bilo i situacija kada je organizacija preuzimala odgovornost za zločine koje nije izvršila.

Policija vrši opsežnu akciju, pretražujući oblast.

Rojters navodi da su policajci pronašli oružje za koje sumnjaju da pripada napadačima.

