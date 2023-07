Milatović odlikovao Timonijea

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović odlikovao je francuskog ambasadora Kristijana Timonijea Ordenom Crnogorske zastave drugog stepena.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, to državno priznanje dodjeljuje se za naročite zasluge za Crnu Goru.

“Radi se o prvom odlikovanju koje predsjednik Milatović dodjeljuje jednom ambasadoru u znak poštovanja i zahvalnosti za doprinos razvoju bilateralnih odnosa dvije države“, kaže se u saopštenju.

Miltović je rekao da je visoko državno priznanje poseban znak zahvalnosti Timonijeu na posvećenom diplomatskom angažmanu na unapređenju crnogorsko- francuskih odnosa tokom njegovog mandata.

„Ambasadora doživljavamo kao istinskog prijatelja Crne Gore koji je dao lični doprinos jačanju saradnje dvije države na najvišem nivou a ovaj orden zalogom još snažnijih odnosa i podrške Francuske Crnoj Gori“, kazao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora i Francuska imaju odlične odnose koje karakteriše intenzivna saradnja u mnogim oblastima, podrška Francuske evropskoj integraciji Crne Gore i savezništvo u okviru NATO-a.

Milatović je rekao da je za Crnu Goru od izuzetnog značaja podrška Francuske integracionom procesu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj Uniji.

„Pozdravljam iskazanu spremnost Francuske da kroz ciljano osmišljenu i za Crnu Goru prilagođenu ekspertizu dodatno doprinese našim reformskim naporima“, kazao je Milatović.

Navodi se da je on podsjetio na nedavni poziv predsjednika Francuske Emanuela Makrona da posjeti Pariz i kazao da se raduje zvaničnoj posjeti toj zemlji u cilju daljeg jačanja političkih i ekonomskih odnosa dvije zemlje.

Kao važnu bilateralnu aktivnost, Milatović je naveo rad Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i sajber bezbjednost i zahvalio Francuskoj na odluci da Centar bude izgrađen upravo u Podgorici.

Milatović je kao cilj istakao jačanje ekonomske saradnje i veće prisustvo francuskih investicija, ali i podršku te zemlje u promociji Crne Gore kao turističke destinacije, posebno imajući u vidu dobru avio-povezanost.

