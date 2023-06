Izborna tišina počinje u ponoć

Podgorica, (MINA) – Izborna tišina uoči parlamentarnih izbora, koji će biti održani u nedjelju, počinje u ponoć.

Na parlamentarnim izborima učestvovaće 15 lista.

Kako je odlučeno žrijebom, na glasačkom listiću prva će biti lista “Jasno je! – Bošnjačka stranka – mr Ervin Ibrahimović”, druga “HGI – Na pravoj strani svijeta!”, a treća “Pravda za sve! – dr Vladimir Leposavić”.

Lista koalicije Socijalističke narodne partije i Demosa „Za tebe“ biće na četvrtom mjestu, a na petom lista koalicije koju čine Prava Crna Gora, Demohrišćanski pokret, Slobodna Crna Gora, Demokratska srpska stranka i Pokret za Pljevlja, pod nazivom “Narodna koalicija – složno i tačka”.

Na šestom mjestu je lista Albanska alijansa, koalicije koju čine Forca, Demokratski savez, Demokratski savez Crne Gore i građanska grupa Pokret za Tuzi, slijedi lista „Preokret za sigurnu Crnu Goru – Srđan Perić“, a zatim lista „Pokret za promjene – Prvo Crna Gora – Nebojša Medojević – Reforme za spas zemlje“.

Lista „Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru!“ je na devetom mjestu, a na desetom lista koalicije koju čine Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate, Demokratska unija Albanaca i Liberalna partija – „Zajedno! Za budućnost koja ti pripada – Danijel Živković“

Lista „Evropa sad – Milojko Spajić“ je na 11. mjestu na glasačkom listuću, slijedi „SDP – Za našu kuću“, a zatim lista koalicije Građanskog pokreta URA i Demokrata „Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!“.

Na 14. mjestu je lista koalicije Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije i Radničke partije “Za budućnost Crne Gore”, a na 15. lista Albanskog foruma, koji čine Albanska alternativa, Demokratski savez Albanaca i Nacionalna unija Albanaca, pod nazivom „Albanski forum – Nik Gjeloshaj “BESA za Evropski Razvoj”.

Biračko pravo na parlamentarnim izborima ima 542.468 građana.

Parlamentarni izbori 11. juna biće dvanaesti od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a šesti nakon obnove nezavisnosti.

