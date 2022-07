Dodijeliće tri stipendije studentima iz Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Kompanija Tara Resources objavila je konkurs za stipendijski program u kojem će dodijeliti tri stipendije studentima iz Crne Gore.

Iz te kompanije saopštili su da će prioritet imati studenti sa prebivalištem u Mojkovcu i opštinama na sjeveru Crne Gore čime, kako su kazali, ostaju dosljedna u namjeri da ulaže u obrazovanje i osposobljavanje kadra za rad u budućem rudniku.

Konkurs će, kako su naveli, biti otvoren do 26. avgusta i mogu se prijaviti studenti upisani na Zaštitu životne sredine Tehnološko-metalurškog fakulteta u Podgorici, kao i Geologije i Rudarstva na fakultetima u regionu, u Beogradu, Tuzli, Banjaluci.

„Prijavu, sve detalje o potrebnoj dokumentaciji, obrazovnim profilima koji se stipendiraju, uslovima i rokovima možete naći na web stranici kompanije“, dodaje se u saopštenju.

