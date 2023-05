Božoviću produžen pritvor za još dva mjeseca

Podgorica, (MINA) – Krivično vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici produžilo je pritvor za još dva mjeseca predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću.

Savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici, Marija Raković, potvrdila je agenciji MINA da je Božoviću pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva i neometanog vođenja krivičnog postupka.

Božović je uhapšen 13. aprila, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

On se sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

