U utorak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 14. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Bazna stanica Lutovo, Bolje Sestre, Klopot, Lutovo, Orah, Pelev Brijeg, Potkrš, Seoštica, željezničke stanice Bioče i Lutovo, Liša, ul. Đura Cagorovića i vojna zgrada na raskrsnici ulica Oktobarske revolucije i Brastva i jedinstva;

– u terminu od 8 do 15 sati: OŠ “1. Jun” i dio ulica Princeze Ksenije i Blažene Ozane.

Tuzi

– u terminu od 8 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Komunica, dio Novog Sela i privatna preduzeća: Pirela, Rakočević, Darkvud, Čakarević i Clean max;

– u terminu od 8:30 do 15 sati – dio Novog Sela i dio Oraške Jame;

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornji Zagarač.

Cetinje

– u terminu od 9 do 11 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići;

– u terminu od 9 do 16 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Oštrovac, dio Rubeža, dio Brezovika, dio Gornjeg Polja, dio Lukova, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja i Trepča.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: Brdela, Briska Gora i Zoganje.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Baukovo u blizini Islamskog centra;

– u terminu od 09:30 do 17 sati – Bijele Poljane;

– u terminu od 10:30 do 13 sati: Mrkojevići, Alkovića Brijeg, Pelinkovići, Velja Gorana, Metanovići, velje Selo, Grdovići, Brkanovići, Duške, Pečurice, Karastani, Kunje, Kovačevići, Nišice, Pod Glavicom, Nišice, Marin Ploča, Utjeha, Gola Glava, Bijelo Brdo, Oćas, Paljuškovo, Petovića Zabio, Možura, Tropikana, Belveder, Dubrava i Ruža Vjetrova (u navedenom terminu prekidi u trajanju do 45 minuta po izvodima).

Kotor

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Zagora, Koložun i Čavori.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati: Kamenari, Greben i Đurići.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Ribarevine i Pavino Polje;

– u terminu od 9 do 16 sati: Božovića Polje, Grančarevo, Sutivan, Radulići, Voljavac, Kukulje, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi i Zagrad;

– u terminu od 9 do 15 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo i Stožer.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Lugovi, Smolice, Trmanje i Ljuta;

– u terminu od 8 do 16 sati – Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’) i Smira.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornja Štitarica i Gornja Poda;

– u terminu od 9 do 14 sati – Gornji Lepenac i Gojakovići;

– u terminu od 9 do 15 sati – Gostilovina;

– u terminu od 8 do 15 sati: Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje i Ckara.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Malindubrava;

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračenovac (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu).

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Jasenice i Vojno Selo.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zagorje, kao i uže gradsko jezgro Berana (Tržni centar, Njegošev trg, dio oko Zelene pijace, Bravera, Kuća hemije, ul. 8. Crngorske brigade, Bijeli soliter, profesorska i zgrada solidarnosti, lamele do lima, od zgrade Opštine do Gradske kafane i zgrada iznad penzionerske kafane).

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Oblo Brdo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

