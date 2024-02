U utorak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 27. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Radan, ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke i Ličke, i dio Nikšićkog puta.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 18 sati: Glava Zete, Mandići, Dobro Polje, Slap Zete.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Komunice, dio Novog Sela.

– u terminu od 12 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 12 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine, Oštrovac, dio Rubeža, Miločani, Kuside.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), potrošači na području Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4, 5, 6 i Bunari 7, 8, 9), potrošači na području Virpazara (grad), Zabesa i Boljevića.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: djelovi naselja će najviše 35min ostati bez napajanja naizmjenično: Makedonsko naselje, Devići i Davidovići, Pod Lozom, Leković/Lavrović, dio naselja Žukotrlica, Ilino Stajalište, Čačke, Glavanovići, Bajramovići, Zupci, Mandarići, Tuđemili, Ribnjak, Vučkovići, Boškovići, Maksim, Pod Sustaš, Sušara.

– u terminu od 09:30 do 13:30 sati: Potrošači na području Velikog Pijeska ispod magistrale do obale.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:45 sati: naselje Đerane uz bulevar Teuta kod tehničkog pregleda Klikos.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, dio naselja Pistula, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Risan- Stara Slanica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Muo – Ramadanovići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota – Zrenjaninsko, Morinj – centar.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Topla 1-područje oko crkve Svetog Spasa, Njegoševa ulica, područje uz magistralu.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino, Zagorje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Crniš, Dubovo, Ramčina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Čampari, Dobrinje, Osmanbegovo selo, Ujniče, Pavino polje

Rajkovići, Mahala, Krstače, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Rakonje, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čokrlije, Rakonje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Vrujca, Ravni, Prekobrđe-Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Durutovac-Lokve.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica, Slatina, Krstac – Šundek, Ravni.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Javorova, Murovac, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vojno Selo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Sinanovića Luke.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS