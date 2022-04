U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 12. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Golubovaca – Dom zdravlja Golubovci, Bijelo Polje i Beglaci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Škola “1. jun” i dio ulica: Blažene Ozane i Princeze Ksenije, dio Pipera – Gola Strana, Gornji Vranići – ulica Đura Čagorovića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zagreda, Kopilje, Lužnica, Do Pješivački, Baloče, Gornji Crnci

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Oštrovca, Vrzipov Do, Kljakovica

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Peluzica

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Škaljari- područje oko Štamparije

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Sušćepan i Trebesin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bijela- Pijavica (od Brodogradilišta prema Kamenarima područje ispod magistrale)

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Rozino Grđevica u blizini novog kružnog toka na Obilaznici (dio ul. Filipa Kovačevića, dio Mainskog puta, ulica X) i naselja Mendule i Podostrog

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kruče Uvala

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Tomba, Alkovića Brijeg, Brkanovići, Grdovići, Velje selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala i Velika Gorana, Nikezići, Metanovići, Kovačevići.

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Brezovac, Razboj, Obod, Vrela

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Juškovića potok

Kolašin

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bijeli potok, Suva Gora

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bakovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Jabučina, Njegnjevo, Voljavac, Stožer, Jagoče, Nedakusi, Pavino polje, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Dubovo, Potoci, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Srđevac, Poda, Bioča, Jagoče, Crniš, Trubina, Medanovići (naselje prema potoku), Cerovo, Slijepač most – Pali

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Mijatovo kolo, Lisičine, Pali, Jabučina, Gevčina, Tustvo, Okladi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 10:00 do 13:30 sati: Zminac-Kovačica, repetitor Kurilo

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: Zminac

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Donja Lovnica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Bor

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Štitari, selo Lukavica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dio ul. Drvarske i kapela Ravni

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

