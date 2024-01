U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 31. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Liješta.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sekulići, Pažići, Lalevići, Preduzeća u Pažićima: Šišković, Sloles, Oromet, Pilana, Mermer i željeznička stanica, dio Novog Sela, Baloče.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

– u terminu od 09 do 14 sati: Lovćenska Ulica i Humci.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Milice Vučinić, dio Ul. Vuka Karadžića, Ul. Andrije Kovačevića, Ul. Sima Šobajića, Ul. Voja Samardžića, naselje Blaža Jovanovića, dio Ul. Narodne Omladine, dio novog naselja pod Trebjesom, Ul. Bistrička,Ul. Bistrička 4, Ul. Bistrička 6, Ul. Široka, dio Dragove Luke, Brestice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Ravno.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Bijelog Brda.

Budva

– u terminu od 08 do 10 sati: dio naselja Podličak.

– u terminu od 09 do 14 sati: Stanišići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Fraskanjel.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Donja Lipnica, Rasovo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Lješnica, Čokrlije, Voljavac, Bijedići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bojići, Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Marića luka, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Novšiće.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo.

– u terminu od 10 do 13 sati: Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Suho Polja.

– u terminu od 12 do 13 sati: Prigradsko naselja:Ibarac ,Napredak,Suho Polje i Baza.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Buljov Pod i dio ul.Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Bleči, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS