U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 23. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje i Cvilin, dio Zagoriča- dio ul. Piperske, Rogamska, Radovana Vukanovića, Trifuna Đukića, Vojvode Mijajla Nišina, Dušana Vukotića, Lutovačkih barjaktara, Dr. Saše Božovića, dio Murtovine- dio ul. Orijenske, Savske, Balkanske, dio Donjih Kokota, Brskut

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: zgrade u Bulevaru Revolucije preko pota Pobjede i Zavoda za zapošljavanje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Donjih Martinića-Prentina Glavica, Stanjevića Rupe, dio Donjih Martinića-Kiro Radović, Oraška Jama, Kula Lakića

Plužine

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane , Zakamen, Podprisoje, Gornja Brezna, Donja Brezna, Lug

-u terminu od 12:30 do 14:00 sati: Plužine, Seoca, Bazen, Šume, Goransko, Sinjac, Pivski Manastir, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Borkovići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trešnjica

Bar

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: dio naselje Brčeli

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 nadalje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio potrošača na području Bjeliša.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Tomba

Budva

-u terminu od 15:00 do 16:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Vladimir

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dub

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Autokamp-zgrade Bereg i područje oko njih, područje oko Zrenjaninskog

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Kriva ulica

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Sutorinsko polje glavica

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Servisna zona Igalo

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Katun Rudo Brdo, Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grižica

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Zagrad

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Siga, Krstac, Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Razboj, Crvena lokva

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Mioska

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ivanje-Koraći

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Dobrakovo, Njegnjevo, Pašića polje, Osmanbegovo selo , Radulići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Ponor

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

