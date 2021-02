U ponedjeljak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 08. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 12 sati – dio Hercegovačke ulice.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Đeđezi.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva, Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek;

– u terminu od 09 do 15 sati – Ulići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak, Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine, Šljeme, Garevac, Baljački Do, Crni Kuk, Zanuglina, Gornja i Donja Somina.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Donja Briska Gora, Donji i Gornji Rastiš i Curanovići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornja Seoca, Donja Seoca i Raduš;

– u terminu od 08 do 14 sati: Dabovići, Komarno, Trnovo, Gadji i Šiševići

– u terminu od 09 do 14 sati – Sustaš.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati – Prčanj (područje u okolini osnovne škole);

– u terminu od 09 do 12 sati – Kavač (dio područja prema Trojici).

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 11 sati – Zmijica (područje od skretanja za Kumbor donjim putem do Hotela “Xanadu”).

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Jakupov Grob.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Klanac; Halilovići, Kozare, Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula i Repetitor Kula;

– u terminu od 14 do 14:30 sati – EURO-ASFALT (Gradilište).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Azane, Vrševo i dio sela Vrbica.

Berane

– u terminu od 12 do 12:30 sati – crpna stanica (Vodovod Berane).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Slatina.

Plav

– u terminu od 09 do 14 sati – dio sela Gornja Rženica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Kačanik.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Zaton, Stožer, Zaton-Vitače, Pripčići i Hilmo Ušanovići.

– u terminu od 12 do 15 sati – Rakonje.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati: Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Gostilovina, Kaludra, Ravnjak, Bistrica, Crna Poda, Dobrilovina, Osredina, Crvena Lokva, Zaboj, Stričine i mHE Ljevak.

Kolašin

– u terminu 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 08 do 14 sati – Bakovići;

– u terminu od 08 do 15 sati: Planinica, Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Velje Duboko, Međuriječje, Bulje i Trmanje.