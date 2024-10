U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 21. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, dio Donje Gorice uz Sitnicu, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanovića, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulice CASNO-a, zgrada na uglu Ulica Jerevanske i Buda Tomovića.

– u terminu od 08: 30 do 15 sati: prve zgrade do Vezirovog mosta, naselje oko ambasade Rusije, kasarna u Zagoriču, MUP u Zagoriču i naselje ispred njega, pošta u Zagoriču i naselje oko nje i Ul. IX crnogorske brigade i njene sporedne ulice, Hemomont, Ul. 8 marta oko Titeksa i nova ulica prema Ul. Iva Vizina, dio Dahne iza stovarišta Volvoksa, Montefarm, stara medicinska škola i oko nje i dio kruga KBC (Dječja bolnica) (kratkotrajno isključenje).

Podgorica /T uzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

– u terminu od 08: 30 do 10: 30 sati: dio Beglaka i Šušunja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ponari i Vukovci.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, Lazine.

– u terminu od 07 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 16 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 19 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

– u terminu od 10 do 12 sati: Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 10 do 11 sati: Ložiona Depo (Željeznica Depo), dio naselja Polje (Porcelanosa, Platex, Zetatrans skladište, ZetaDesign, i dio stambenih kuća do Baneb autoservisa).

– u terminu od 11 do 12 sati: Auto servis Šćekić i dio naselja oko servisa.

– u terminu od 12 do 13 sati: Miljanov most, Šahinovići, Gornje Začjevo, Čafe, Sv.Ivan, Dobra Voda Jankovići i Gornja Poda.

– u terminu od 13 do 14 sati: Bonesa, Raskrsnica (Okov, Ilusion, CDU(Željeznička stanica, dio naselja Polje, zgrade Prvoborca), BarTrade, Sokolana, ZIB, HDL Novi Laković, LC Waikiki, TehnoMax, Vojvođanka i dio naselja Bjeliši.

– u terminu od 14 do 15 sati: Cerovo, Elektrodistribucija – CEDIS.

– u terminu od 15 do 16 sati: Davidivići, Marovići, Devići, dio naselja Makedonskog naselja iznad Vatrogasne (restoran Banjalučki ćevap i nove zgrade Pajkovića).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura.

– u terminu od 08: 30 do 12 sati: dio centra Štoja (ulice Rudaj, Rožajska, Novosadska, Sandžačka, Podgorička, Gusinjska, Bjelopoljska, Zrenjaninska).

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: dio potrošača u Njegoševoj ulici, područje oko stare Livnice.

Herceg Novi

– u terminu od 10: 30 do 14 sati: Centar Bijele, potrošači od Osnovne Škole Orjenski Bataljon do Brodogradilišta, potrošači oko Centra za kulturu Bjele, potrošači oko raskrsnice na donjem putu u Bijeloj, potrošači poslovno stambene zgrade Roaming Montenegro.

– u terminu od 11: 30 do 16: 30 sati: Navarinsko polje, Grabi, potrošači oko stare vile Margot, Dječji dom i potrošači oko Dječijeg doma u Bijeloj, OŠ Orjenski Bataljon i otrošači oko škole.

Andrijevica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: dio Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: dio Rujišta.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrinje, ulice: Muha Dizdarevića, Rista Ratkovića i Omladinska, Ivanje – škola.

– u terminu od 08 do 16 sati: Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava.

– u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Korita, Gornja Lješnica, Boljanina, Sokolac, Vrh, Ramčina, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Zaton, Ribarevine, Lješnica, Donji Mojstir, Dubovo.

Kolašin

– u terminu od 00 do 09 sati: Kos 1, Kos 2.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni 1, Mujića Rečine, Mioska.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Lepenac.

– u terminu od 08 do 13 sati: Gornji Mojkovac.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dobrilovina.

Gusinje

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Dio ul.Ratnih vojnih invalida, Event Centar Taša.

– u terminu od 09 do 16 sati: Naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, Repetitor Tvrdaš.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Crnča.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

