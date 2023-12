U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 4. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Ćepetići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Lalevići, Preduzeća u Pažićima: Šišković, Sloles, Oromet, Pilana i Mermer (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Sekulići, Pažići i željeznička stanica, Pištet, Glava Zete.

Cetinje

– u terminu od 08 do 13 sati: Trg Kralja Nikole, donji dio Ulica Njegoševe, Ulica Petra Lubarde i dio Zmajeve.

– u terminu od 09 do 16 sati: Vulaši, Pro Monte, Velestovo, Markovina i Bajramovica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići, Ul. 18. Septembra, Ul. 79, Ul. 45, dio Humaca, Ul. Školska, Ul. Jezerska, Ul. Ribnjačka, Blace, Ul. Čevska, dio Kočana, Usputnica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubljevići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mišići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Runje (Ostros), dio naselja Dubrava, ul.126 do ul 131.

Budva

– u terminu od 13 do 14:30 sati: Seoce, Prijevor, dio topliškog Puta

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: dio naselja Kodre i Ulcinjskog polja uz Solanski put.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crni Vrh, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ravna rijeka, Majstorovina, Crhalj.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nikoljac, Rajkovići, Prijelozi 2 – Zakom, Pavino polje – Draškovina, Lipnica, Ulice: Rista Ratkovića, Muha Dizdarevića i Omladinska, Mojstir.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mujića Rečine, Međuriječje, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Velike.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gusnice.

Žabljak

– u terminu od 12 do 14 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS