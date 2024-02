U ponedeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 05. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pržine

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Mandići, Glava Zete, Slap Zete

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Lovćenska Ulica i Humci

Plužine

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, Rosulja, dio Plužina

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rubeža, svi potrošači sa područja Golije, Orah, dio Grahova, Grahovo-Hotel

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do

Bar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: stambena zgrada Brčvaka kod kružnog ktoka, dio naselja oko zgrade Babovića

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora,Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Buče

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo , sela Poda i Sućeska

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik i Grebaje – Kratkotrajna isključenja

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Podbišće

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mateševo, Dragovića polje, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lozna , Bioča, Čokrlije, Vrh, Banje selo, Pavino polje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

