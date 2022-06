U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 03. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Miletine Njive, Gornja i Donja Vrbica

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Stanjevića Rupa, Jama Žarića, Ljututuk, Bobulja, Lužnica

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Gospoštine, Pipac i Karuč (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Plužine

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brijeg, Pilatovci, Javljen

Bar

-u terminu od 15:00 do 17:00 sati: Brčeli 1, Brčeli 2, Bukovik, Sotonići , Bujele Poljane

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Tomba

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Gač

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor, selo Godočelje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Štitari, selo Vuča, Ddio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Ulotina

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bralići

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Gornji Mojkovac, Marića luka, Gostilovina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u termiu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Suva gora

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Mijatovo kolo, Pali, Gevčina, Jabučina, Okladi

-u termiu od 14:30 do 18:00 sati: Konatari, Ivanje-Škola

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Cerovo-Begovina, Šipovice, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Nikoljac, Radulići, Ribarevine

-u terminu od 16:00 do 21:00 sati: Goduša-Rebronje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

