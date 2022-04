U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 29. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Murtovine – dio ulica: Vukosave Božović, Antona Čehova, Nikole Lopičića, Veljka Jankovića, Orijenske, dio Stare Zlatice prema Smokovcu

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zagreda, Gornji Crnci, Lužnica, Do Pješivački

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna, Podprisoje, Lug, Ravno, Brezno Selo, Pilana

Nikšić

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Dolovi,Dubravča Do, Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići, Milovići, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina, Somina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Donje Crkvice

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Ada Bojana(desna strana prema ušću)

Bar

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Marin ploča

Budva

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Naselje Komoševina

Kotor

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Škaljari-područje oko štamparije

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Prčanj centar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Sveti Stasije – dio potrošača

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, dio sela Štitari

-u terminu od 7:00 do 9:00 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, selo Dobrodole

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Ćosovica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Kruševo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pržišta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Durutovac, Bare, Bijeli potok

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bojići

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Slijepač most – Bojišta, Ostrelj, Stožer, Slijepač most

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Potoci

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: Zaton

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Rasovo-Francuska mahala

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

