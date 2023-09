U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 08. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, dio Tološa, ulicaTivatska i Boška Buhe, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, dio Centra Golubovaca oko Poslovnice CEDIS-a.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobro Polje.

– u terminu od 09 do 20 sati: dio Spuža, Pekara Anđela, Eurozox, Eurosalon, mliječna farma, Monteks i naselje oko njega, Ćukovac, željetnička stanica Spuž, mlinovi Jastreb i Šajo, Pržine, Škola Spuž i naselje oko škole, Carine, Fabrika stočne hrane, benzinska pumpa u Spužu i naselje oko nje, Lamex, Primato, dio Grba, Azilanti, dio Istražnog zatvora, Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo Market, dio Veljeg Brda, Donje Šume, Pričelje, Stanić, dio Istražnog zatvora, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica.

Tuzi

– u terminu od 09 do 13 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum, Škola Tuzi i naselje oko Škole i Stadion Tuzi.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići i Vitalac.

– u terminu od 09 do 14 sati: Šišovik, dio Dragove Luke.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 09 do 11 sati: Podprisoje, Lug, Gornja Brezna.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića, Grdovići, potrošači na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Kamenički Most.

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio Božića.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Babića brijeg.

– u terminu od 08 do 14 sati: Stubo i Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo, Mahala, Sela, Grančarevo, Lipnica, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Čokrlije, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići i Božovića polje.

– u terminu od 15 do 20 sati: Grubješići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Mioska, Vočje, Dugi laz, Krušev lug, Dragovića polje, Ljevišta, Zakrilje, Osreci, Svrke, Starče, Redice, Bojići, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Bistrica, Ravni.

– u terminu od 08 do 15 sati: Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Gacka i Gornja Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 17 sati: kompletno područje opštine Gusinje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti i dio Meteha.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: kompletno područje opštine Plav.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 12 sati: Velike Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo.

– u terminu od 09 do 18 sati: Naselje Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gornja Lovnica, Donja Lovnica, , Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Suho Polje.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: dio Mujevića

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Tepačko Polje, naselje Meždo.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

