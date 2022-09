U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio ulice Slobode kod česme i dio ulica Hercegovačke i Balšića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Rogami, Radevići, Velje Brdo, Kula Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Miletine Njive, Lopate, Drezga, Madra, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Baći, Zavala i Radeća, dio Gornjih Vranića – ulica Đura Čagorovića, Uvač.

– u terminu od 10 do 11 sati: područje Lijeve Rijeke, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat, dio Lazina, dio Veljeg Brda.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Pilatovci, dio Straševine, Čađalica, dio Bulevara 13. Jul, Ul. Obreška, dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Brezna, Pilana.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Isakovići i Vučići, potrošači u blizini marketa “Lav”.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Pod Glavicu – Veliki Pijesak.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Dubovica (stambena zgrada MUP-a u Dubovici).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Ada Bojana prema račvi.

– u terminu od 10:30 do 13 sati: Svetionik Mandra.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati: Kompletno područje Krivošija, Ledenice, Dragalj.

– u terminu od 10 do 13 sati: Prčanj Glavati (područje od “Bokeljskih Dvora” do hotela “Sidro”).

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 12 sati: Zelenika (područje oko stadiona), Marići, Kućansko Polje, Presjeka, Avramovići, Sasovići, Nakićenovićii, Nogulovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Navotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Šekulara i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Njegnjevo, Lješnica, Mladost – Džafića brdo, Jabučina, Femića krš i Godijevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vladoš i Durutovac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Matovine, Selišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zaboj, Crvena Lokva.

– u terminu od 10 do 12 sati: Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Murovac, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

– u terminu od 10 do 11:45 sati: kompletno područje opštine Petnjica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Brvenica i Glisnica.

– u terminu od 08 do 12 sati: Naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Malindubrava, dio sela Sinanovića Luke, selo Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

