U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 22. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donjih Kokota, objekti uz Južnu obilaznicu (od mosta Luča ka Drvomontu), Draževina, dio Gradca, dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a i dio Ulica Steva Boljevića, Ruske Kule.

– u terminu od 08 do 18 sati: Komplet područje Kuča.

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Begovine.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 17 sati: Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.–

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Krtine, Šljeme, Zagrad.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brljevo.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, dio Plužina.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Barskog Polja, Čeluge i Milanovića – Zaljevo, dio potrošača u Barskom Polju ispod Volujice., potrošači na području Sušare, Boškovića i Manastir Ribnjak.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Mandra.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce, dio Zabrđa.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Potkrajci i Donja Lješnica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava.

– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Mojstir, Ribarevine, Žiljak, Skočigorina, Drndari, Grab, Dobrinje, Mahala.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

– u terminu od 14 do 20 sati: Zminac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 13 sati: Štitarica, Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Vrbica, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Radmanci.

– u terminu od 10:30 do 13 sati: kompletno područje Petnjice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, VojnaKasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje (Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Zgrada pogran. Policije, Carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela:, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračenovac. (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Biševo).

– u terminu od 09 do 17 sati: Tofi kamenolom i selo Kaluđerski Laz (kratkotrajna isključenja DV 10kV Daciće).

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

