U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 14. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulica Beogradske, Ulcinjske, Atinske, Petra Lubarde, Goce Delčeva, Vukice Mitrović, dio bulevara Ivana Crnojevića, dio Zagoriča – dio ulica: Slavonske, Dragoljuba Milačića, Hercegnovske, Andrijevičke, Danilovgradske, Iva Andriće, Vita Nikolića, Ludviga Kube, dio Zabjela u blizini nekadašnjeg Titex- a, ulica Iva Vizina i dio ulica Ksenije Cicvarić, Ilije Plamenca, dio ulica: Vlada Ćetkovića, Dalmatinske, Slovačke, dio Tološa u blizini groblja, Miletine Njive, Podstrana

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio ulice Neznanih junaka

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Đokovića Međa, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaritske Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Planinica, Prifte, Pikalje, Trgaja, dio oko Cijevne, Stanaj, Hadžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zagreda, Kopilje, Jama Žarića, Gornji Crnci

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Drušići i Prevlaka

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Macavare, Javljen, Kuta, Vasiljevići, dio Župe

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orah

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Kavač, Troica, Crveni brijeg, Pržice, Krtoli – dio oko rezervoara, Novo naselje Radovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Škaljari, naselje oko Štamparije

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Škaljari – Od zgrade “Izgradnja” prema Crvenom brijegu

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Topla – dio potrošača oko Doma zdravlja, naseljeprema Crvenom krstu, Crveni krst I dio Srbine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đenovići dio potrošača oko doma kulture

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Alkovića Brijeg, Brkanovići, Grdovići, Velje selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala i Velika Gorana, Nikezići, Metanovići, Kovačevići.

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Tomba

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Pristan Potoka(dio ulica Cafo Begu i Hafiz Ali Ulqinaku)

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Brajše (Selovići)

Budva

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Kameneovo, Podbabac, Divanovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Rozino Grđevica u blizini novog kružnog toka na Obilaznici (dio ul. Filipa Kovačevića, dio Mainskog puta, ulica X) i naselja Mendule i Podostrog

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gostilovina, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Međuriječje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare, Bijeli potok

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bojići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Goduša – škola

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Mijatovo kolo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Barice-škola, Grubješići, Potoci, Sokolac, Voljavac, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Dubovo, Potoci, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Srđevac, Poda, Bioča, Jagoče, Crniš, Trubina, Zaton – Novo selo, Cerovo, Bijeli potok, Ostrelj, Selakovići i Čokrlije-Rajkovići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Konjuhe, dio sela Gračanica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Njeguš

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

