Povoljni uslovi za saobraćaj

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su povoljni vremenski uslovi za saobraćaj, a izuzetak su pojedine dionice u sjevernim predjelima gdje je vidljivost mjestimično smanjena zbog magle.

Iz Auto moto saveza su vozačima savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.Zbog povećanja broja aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom u Rožajama zatvoren je granični prelaz Vuča-Godovo, na putu Rožaje–Tutin.

Nacionalno koordinaciono tijelo donijelo je odluku da Institut za javno zdravlje (IJZ) privremeno izuzme Bosnu i Hercegovinu (BiH) sa liste država iz kojih se u Crnu Goru ulazi bez mjere institucionalne izolacije.

Ulazak iz BiH moguć je za građane država sa liste IJZ uz negativan PCR, ELISA ili ECLIA test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimim 48 sati.

Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja mjere ulaska uz obavezne testove neće biti moguć preko graničnih prelaza Šćepan Polje – Hum, na putu Plužine – Foča i Meteljka – Metaljka na putu Pljevlja – Čajniče.

Uvažavajući razvoj epidemiološke situacije u Srbiji odlučeno je da sve osobe koje u Crnu Goru ulaze iz te države budu upućivane u karantin.

Granični prelaz Vraćenovići, na putu Nikšić-Bileća, zatvoren je zbog rekonstrukcije.

Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka zbog bušačko minerskih radova dolaziće do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila od devet do 11 sati i od 14 do 16 sati.

Na putu Dinoša – Cijevna Zatrijebačka zbog aslaltiranuja saobraćaj će biti u prekidu od osam do 16 sati.

Na regionalnom putu Krstac – Ivanova korita, dionica Međuvršje – Ivanova korita zbog rekonstrukcije puta saobraća se naizmjenično jednom trakom na mjestu radova.

Na regionalnom putu R-10, dionica Đurđevića Tara – Mojkovac, lokalitet Sokolovina, zbog sanacije kosine saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila od sedam do 12 sati i od 13 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog putu Cerovice – Rogami, na dionici Rogami–Spuž, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-4 dionica Podgorica-Božaj zbog izgradnje kružne raskrsnice u Tuzima postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

Zbog radova na kružnoj raskrsnici kod Doma Vojske i skretanja za Gradiošnicu na magistralnom putu M-11 dionica Lepetani-Tivat odobreno je privremeno postavljanje saobraćajne signalizacije.

Na putu Dinoša-Cijevna Zatrijebačka zbog asfalterskih radova dolazi do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od osam do 16.00 sati.

Do završetka rekonstrukcije puta Lubnice-Jelovica saobraćaj se obustavlja od sedam do 17 sati, u trajanju ne dužem od dva sata.

Zbog radova na magistralnom putu M-11 Lepetani-Tivat odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a povremeni prekidi saobraćaja su najviše do 15 minuta.

Zbog prebacivanja mašina preko željeznice na magistralnom putu M-2 dionica Virpazar-Podgorica u mjestu Vranjina doći će do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 23 sata 30 minuta do 00:30 sati i od dva do tri sata.

Zbog izvođenja geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije mag puta M-1 Debeli Brijeg –Herceg Novi promjena režima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-3 Danilovgrad – Podgorica, dionica Komanski most – skretanje za Marezu, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog radova na iskopu materijala.